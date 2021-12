Bahia consegue efeito suspensivo e Moisés vai enfrentar o Bragantino

O Bahia corria o risco de ter uma baixa importante para o jogo de sábado, 19, contra o Bragantino, na Arena Fonte Nova. Nesta quinta-feira, 17, Moisés recebeu três jogos de suspensão em julgamento realizado pelo STJD, mas o jurídico do Esquadrão apresentou recurso com o pedido de efeito suspensivo, horas depois, e obteve êxito.

Com isso, o lateral-esquerdo está à disposição do técnico Guto Ferreira e poderá dar as suas pedaladas diante do time de Bragança Paulista como titular.

A punição tem motivo. Consta na súmula escrita pelo árbitro Rodolpho Toski Marques, juiz da partida Vila Nova 0x1 Bahia (4 de novembro), que o ala havia xingado um dos bandeiras após ter sido expulso de campo.

Como a suspensão automática havia sido cumprida no triunfo sobre o Sampaio Corrêa, Moisés teria de ficar fora da partida de amanhã e do duelo contra o Atlético-GO, no próximo dia 26, fora de casa.

Com a suspensão dos efeitos da decisão, no entanto, Moisés poderá jogar até que o mérito final do recurso seja julgado.

adblock ativo