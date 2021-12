Bahia consegue efeito suspensivo de Kieza

Após entrar com recurso na terça-feira, 27, no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), o Bahia obteve o efeito suspensivo do atacante Kieza nesta quarta-feira, 28. Kieza volta a campo contra o Botafogo neste sábado, 31, às 16h10 (horário local), no Estádio Engenhão (RJ).

O Esquadrão irá contar com o atleta até que o recurso seja julgado novamente pelo Pleno do STJD. O auditor do Pleno, Gabriel Marciliano Junior, analisou e liberou o efeito. Na decisão, foi mantida a multa de R$ 25 mil, pela confusão que ocorreu entre torcedores no Lounge da Arena Fonte Nova, no clássico Ba-Vi, do dia 3 de outubro.

A próxima reunião do Pleno só deve acontecer na segunda quinzena de novembro.

