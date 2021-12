Bahia conquista dois ouros no Mundial de Jiu-Jitsu

O Mundial de Jiu-Jitsu encerrou neste final de semana, no Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo, e a equipe de Irecê tem muito o que comemorar: quatro atletas retornaram com medalhas - duas de ouro e duas de prata.

A delegação representou o Esporte Clube Bahia na competição. Gildeone Bezerra, o Rubel, e José Eduardo, o Paulistinha, conquistaram o título nas categorias ligeiro e adulto peso leve, respectivamente.

Além deles, Murilo Teixeira e Rodrigo Azevedo (que também é treinador da equipe) ficaram em segundo lugar nas categorias master pesadíssimo e pesado e voltaram para casa com a medalha de prata no peito.

A delegação de Irecê participou do campeonato com nove atletas na equipe e foi a primeira vez na história do clube que o Bahia participou de uma competição internacional da modalidade.

