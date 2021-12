Bahia conhece presidenciáveis nesta segunda-feira

É chegado o dia que, de fato, o Bahia conhecerá seus candidatos à presidência, em eleição que será realizada no dia 13 de dezembro.

Em meio ao iminente rebaixamento do clube, seis nomes são vistos como certos no pleito. Antônio Tillemont, Ronei Carvalho, João Marcelo, Marco Costa, Marcelo Sant'Ana e Rui Cordeiro. Todos devem se inscrever nas próximas horas. O prazo limite para a inscrição é nesta segunda-feira, 24, às 17h.

E a tendência é que haja surpresa. Em especial, por causa do grupo ABL (Associação Bahia Livre), que ainda não sacramentou seu candidato. Até sexta, o nome do grupo seria o do jornalista Nestor Mendes Jr., que comporia chapa com o empresário Fernando Jorge, que sairia como vice. No domingo, 23, Nestor oficializou que não será mais candidato.

Esse é o segundo possível candidato do grupo a desistir do pleito. Antes, o nome de preferência era o de Virgílio Elísio, que não deve concorrer mais devido a problemas de saúde. No domingo, 23, a chapa passou o dia reunido para tentar chegar ao nome do candidato.

Nos bastidores, fala-se que Reub Celestino - que foi diretor administrativo-financeiro da gestão atual até pedir demissão em setembro - possa ser o candidato. Apesar da indefinição, a ABL afirmou que vai lançar um nome próprio.

No entanto, caso o grupo não chegue a um consenso, é possível que, individualmente, os componentes, partam para apoiar outros candidatos. Jorge Maia, o conselheiro responsável pela ação que gerou a intervenção judicial de 2013, declarou que poderia apoiar Tillemont.

"Jorge Maia é um amigo que conheço há quase 40 anos. Acredito que ele me pudesse me apoiar. E alguns outros nomes poderiam tomar essa mesma iniciativa. Agora, creio que a ABL lançará candidato próprio. E acredito também que haverá surpresas amanhã (segunda-feira). Não sei dizer exatamente quem é vindo de que grupo, mas acho que surgirão nomes surpreendentes", disse Tillemont.

João Marcelo, ex-zagueiro e campeão brasileiro de 1988, emenda: "Acho difícil, mas possível que ainda surjam alianças. Eu seria favorável. Se me procurarem com algum nome que possa se tornar de consenso de alguns grupos, não necessariamente de todos, eu poderia abdicar de minha pré-candidatura e apoiar esse nome. Acho que o Bahia precisa de união nesse momento. Era o meu sonho".

Ameaça de impugnação

Além das novelas para anunciar candidatos e ou acordos, fala-se da impugnação da candidatura de Tillemont.

O pré-candidato, que já foi empresário de jogadores, ainda teria negócios com o time e já moveu ações contra o Bahia. Além disso, poderia ter conflito de interesses ao contratar jogadores. Questionado, Tillemont disse não temer a impugnação, pois, segundo ele, essas razões não são estatutárias.

