Bahia conhece ordem dos adversários na Série B

A CBF apresentou nesta quarta-feira, 9, num congresso com os 20 clubes da Série B, a tabela básica da competição - ainda sem definição de dias e horários dos jogos.

Quatro dos seis primeiros jogos do Tricolor serão em casa (veja todos na tabela abaixo). A estreia será contra o Avaí, nos dias 13 ou 14 de maio (sexta ou sábado). Depois do Avaí, o Tricolor vai pegar o Paraná, fora de casa, nos dias 17 de maio (terça), 20 (sexta) ou 21 (sábado).

Na sequência, o adversário será um terceiro time do sul, o Joinville, na Fonte Nova. O duelo contra o Vasco, tão esperado, será na 4ª rodada, no Rio de Janeiro. Em agosto, entre os dias 2 e 16 de agosto, o campeonato será paralisado por conta da Olimpíada.

A despedida do Esquadrão da Série B será no dia 26 de novembro (sábado), contra o Atlético-GO. Coincidentemente, o Dragão foi o adversário da despedida também na última rodada do ano passado.

adblock ativo