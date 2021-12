Bahia confirma William como novo diretor de futebol

O Bahia confirmou as especulações e anunciou o ex-jogador William Machado como novo diretor de futebol do tricolor baiano, em substituição a Anderson Barros, que deixou o clube na última segunda-feira, 9.

"Me encantei com o projeto do Bahia, de inovação dentro do futebol brasileiro, uma ideia aliás que eu comungo muito", disse William, que deixou o futebol em 2010.

Após se aposentar, William chegou a trabalho como gerente de futebol no próprio Corinthians. Como jogador, o "Capita", como é conhecido, foi campeão da Copa do Brasil e do Campeonato Paulista de 2009.

Além de ser ex-jogador, William também tem formação em ciências contábeis e experiência na área financeira. Ainda como atleta, ganhou a Série B pelo Corinthians (2008), o Campeonato Gaúcho pelo Grêmio em 2006 e 2007 e o Mineiro pelo Ipatinga, em 2005.

Em maio deste ano, ainda na gestão do ex-presidente Marcelo Guimarães Filho, William foi convidado para assumir o mesmo posto, mas declinou o convite alegando "algumas diferenças de pensamento".

