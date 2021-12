Bahia confirma sondagem do Flamengo por Eric Ramires

As especulações sobre uma possível saída do garoto Eric Ramires do Bahia não param de surgir e ganham mais força a cada dia. Após ter o nome ligado a times como Milan-ITA, Arsenal-ING e Borussia Dortmund-ALE, a joia tricolor agora está na mira do Flamengo.

De acordo com o diretor de futebol do Bahia, Diego Cerri, é praxe do time não falar sobre negociações. Mas, como o interesse do Flamengo se tornou de conhecimento público, o jeito foi quebrar o protocolo.

“O Flamengo, realmente, demonstrou interesse, nos fez uma consulta. Ainda não fez uma proposta final de valores, mas tivemos uma conversa. E, assim como o Flamengo, outras equipes aqui do Brasil também nos procuraram. Existe um interesse concreto”, revelou o dirigente.

Questionado sobre a sondagem do Rubro-Negro carioca, o ex-jogador Uéslei Pitbull, que é empresário do meia, foi enfático na resposta.

“Ramires foi procurado pelo Flamengo, assim como foi pelo Santos, Palmeiras, Milan, Arsenal... Mas não tem nada de concreto. Não tem proposta oficial”, garantiu.

Na imprensa carioca, surgiu a notícia de que o Flamengo, ciente da busca do Bahia por um lateral direito, tentaria incluir Rodinei na negociação.

“Rodinei é um jogador que nos interessa, independentemente da situação. Pode ser inserido nas conversas por Ramires, mas é algo tratado isoladamente”, falou Cerri.

>>Leia íntegra da reportagem na edição impressa do Jornal A TARDE desta terça-feira, 16, ou, se você é assinante, acesse aqui a versão digital.

adblock ativo