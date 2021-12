Bahia confirma retorno do zagueiro Lucas Fonseca

Com o título de campeão do interior pelo Mogi Mirim-SP na bagagem, o zagueiro Lucas Fonseca está de volta ao Bahia para jogar a Série A do Campeonato Brasileiro.

O tricolor anunciou o retorno do defensor ao Fazendão na tarde desta quinta-feira, 9, por meio de uma nota publicada em sua página oficial. O novo vínculo de Lucas Fonseca com o Esquadrão é válido até o final do ano.

A primeira passagem do zagueiro pelo time baiano foi no segundo semestre de 2012, quando reforçou o clube na disputa da Série A. Mas ele não teve o seu contrato renovado e acabou no Mogi Mirim.

Titular no Mogi, Lucas participou da campanha que levou o time paulista à semifinal do Estadual. No último sábado, 3, o zagueiro amargou eliminação nos pênaltis para o Santos.

Como era o único time do interior na disputa das semifinais, o Mogi Mirim se consagrou campeão do torneio paralelo no Estadual paulista.

Histórico - Lucas Silva Fonseca nasceu a 2 de agosto de 1985, em Itajubá, interior de Minas Gerais. Além do Bahia e do Mogi Mirim, ele acumula passagens também pelo União São João-SP e pelo Guarani.

Em 2012, Lucas Fonseca atuou em dez partidas pelo tricolor durante o Campeonato Brasileiro.

adblock ativo