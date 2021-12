Bahia confirma retorno do "garçom" Allione

O 'garçom' do Bahia na temporada passada está de volta! O Bahia anunciou, na tarde desta sexta-feira, 26, o retorno do meia Allione, de 23 anos, destaque da equipe no último ano, com 12 assistências para gol. Ele já foi regularizado e está apto para a partida contra o Fluminense de Feira no próximo sábado, 27.

Com vínculo definitivo com o Palmeiras, o contrato do argentino com o Tricolor é por empréstimo e vai até o final de 2018. Em contrapartida, o Bahia cedeu uma cláusula de prioridade para o time paulista em negociações do meia Zé Rafael. Caso chegue proposta para Zé, o Bahia consultará o Palmeiras, que poderá igualar ou cobrir a proposta.

Ambidestro (chuta bem com os dois pés), Agustín Lionel Allione fez 43 jogos pelo Esquadrão na temporada 2017, marcando três gols, além das 12 assistências, sendo o maior passador do Bahia.

Inovando

De uma forma diferente, o Bahia está inovando em alguns anúncios. Durante a partida contra a Jacuipense, o Tricolor divulgou uma animação com os jogadores comemorando de forma livre.

No anúncio do Allione, o Tricolor manteve o bom humor e colocou o meia de garçom em jantar com os sócios para anunciar a novidade (em alusão à quantidade de assistências).

Confira o vídeo abaixo:

