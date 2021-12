Bahia confirma retorno de Fernandão e contrato até o fim de 2020

A torcida do Bahia está em polvorosa com o anúncio do clube sobre o retorno do atacante Fernandão - um dos destaques do Esquadrão na temporada de 2013 - divulgado na manhã desta quarta-feira, 23, no Twitter. O jogador chega a Salvador às 15h, e terá contrato em definitivo até 2020.

O craque chegou a marcar 15 gols em 34 partidas na Série A de 2013 e, atualmente, estava no Al-Wehda, da Arábia Saudita. A expectativa em torno de Fernandão surgiu após o clube divulgar alguns 'indícios' da contratação nas redes sociais.

Após o presidente Guilherme Bellintani afirmar que o retorno do jogador só seria possível se o Bahia 'achasse petróleo', ele próprio publicou uma foto de funcionários escavando uma área verde no Fazendão.

Já na manhã desta quarta, o Bahia divulgou no Twitter um gif que mostra uma torre jorrando petróleo. O post recebeu uma série de comentários de torcedores, que aguardavam a confirmação, feita por volta de 10h20.

adblock ativo