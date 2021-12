Bahia confirma renovação com Anderson e Renê Júnior

O Esporte Clube Bahia confirmou nesta sábado, 7, as renovações contratuais do goleiro Anderson e do volante Renê Júnior até o final de 2017.

Os dois chegaram no clube em 2016, durante o segundo turno da Série B do Campeonato Brasileiro e participaram da campanha do acesso à Série A.

Além da dupla, o tricolor já renovou os contratos do lateral direito Eduardo, do volante Juninho e do atacante Edigar Junio.

