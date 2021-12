Bahia confirma oficialmente contratação de atacante

O Bahia confirmou oficialmente a contratação do atacante Clayton, na tarde desta sexta-feira, 10. O jogador, que pertence ao Atlético-MG, desembarcou em Salvador nesta semana, realizou exames médicos e assinou contrato de empréstimo até agosto de 2019 com o Tricolor.

Além da equipe mineira, Clayton acumula passagens por Figueirense e Corinthians. O jovem de 22 anos teve maior destaque no time catarinense, clube que o revelou, ao marcar sete gols no Campeonato Brasileiro da Série A.

Em 2017, Clayton precisou fazer uma cirurgia no joelho esquerdo após romper o ligamento cruzado anterior e só retornou aos treinamentos com bola em julho deste ano. O jogador chegou a ser relacionado pelo Atlético-MG no recente jogo contra o Bahia, pelo Brasileirão.

O atacante também atuou pela seleção brasileira sub-23 em partidas amistosas e fez parte do grupo que conquistou a medalha de bronze dos Jogos Pan-americanos de 2015, em Toronto, no Canadá.

