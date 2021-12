Bahia confirma negociação com lateral colombiano

O Bahia está perto de fechar a contratação de um lateral-direito colombiano para o campeonato brasileiro. É o jogador Juan Camilo Angulo, 24 anos, que vinha atuando pelo Cúcuta Deportivo, da Colômbia.

A notícia, confirmada pela assessoria do clube, começou a circular nas redes sociais por torcedores do Bahia após o próprio Juan Angulo, por meio de sua conta no twitter, ter retuitado a informação que seu destino era "o Bahia, da cidade de Salvador, no Brasil, que tem um tremendo estádio".

El nuevo equipo de Juan Camilo Angulo, es el Club Bahia, de la ciudad de Salvador de Brasil. Que por cierto, tiene tremendo estadio. — Cucuta Deportivo (@CucutaDvo) July 1, 2013

Além disso, o provável novo lateral do Bahia também elogiou a Arena Fonte Nova, mando de campo do Esquadrão, no dia 30 de junho, quando Uruguai e Itália disputaram o terceiro lugar da Copa das Confederações.

Q lindo estadio el de Salvador bahía... — juan camilo angulo (@camiloangu13) June 30, 2013

A chegada de Angulo coincide com a informação dada pelo gestor de futebol do Bahia, Anderson Barros, que o clube estava perto de fechar com um lateral do futebol sul-americano. Esta será a quarta contratação de Barros em sua gestão, que já anunciou os volantes Fabricio Lusa e Rafael Miranda, além do atacante Wallyson.

Formado na base do América de Cali, da Colômbia, Angulo continuou na equipe até se transferir para o Tigre, da Argentina, em 2010. Em 2011, atuou no Shanghai Shenhua, da China. De 2012 até agora, estava atuando pelo Cúcuta, onde jogou por 21 vezes na temporada 2012/2013, todas como titular, marcando dois gols.

