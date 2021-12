Bahia confirma não ter entrado ainda em contato com Carpegiani

Sabe aquela situação chata de estar ao lado do telefone, esperando em vão que ele toque para te dar uma boa notícia? Com 68 anos de idade, o técnico Paulo César Carpegiani já deve ter vivido isso muitas vezes.

No momento, pode estar sentindo esta ansiedade com relação à sua permanência no Bahia. Ou não. Afinal, a imprensa do Rio de Janeiro especula que tem proposta boa caindo no seu colo.

Em entrevista ao jornal Correio, Carpé revelou ainda não ter sido contactado pela cúpula do Esquadrão para negociar uma possível renovação de contrato. Diretor de futebol do Bahia, Diego Cerri confirmou ao A TARDE a informação. E explicou: “Tivemos uma troca de presidente agora [Guilherme Bellintani será empossado oficialmente na segunda-feira]. Aí, é natural que precisemos de um tempo para definir o nome do nosso treinador para 2018. Estamos em processo de análise interna. Por isso não entramos em contato com Carpegiani, mas ele é muito profissional e está consciente do momento do Bahia”.

Ao mesmo tempo, o treinador vem tendo seu nome ligado ao Flamengo para assumir o cargo de coordenador técnico. De acordo com o site Globoesporte.com, o Flamengo não comenta o assunto, mas o nome de Alessandro (gerente de futebol do Corinthians) também estaria cotado. A reportagem do site destaca foto de novembro de Carpegiani em almoço com Rodrigo Caetano, diretor executivo do Fla. Caetano iniciou a carreira de dirigente no RS Futebol, clube que pertence ao técnico gaúcho.

Ao Correio, o treinador disse projetar uma “série de outras coisas”, mas ressaltou não ter tomado nenhuma decisão. Seu contrato com o Bahia vai até o próximo dia 31.

A diretoria tricolor não comenta sobre eventuais negociações em andamento com outros técnicos, mas já corre nos bastidores a possibilidade de retorno de Guto Ferreira, que deixou o Bahia em maio para assumir o Internacional. Do Colorado ele foi demitido em novembro.

Renê ainda é possível?

Um dos principais destaques do Esquadrão em 2017, o volante Renê Júnior chegou a fazer exames no Corinthians e já tem contrato de três anos pronto, faltando apenas ser assinado. No entanto, uma situação inusitada pode fazer, de acordo com informações do UOL, o negócio ‘melar’.

É que o Timão também está mirando o atacante Tréllez, do Vitória, que foi acusado de racismo por Renê durante o último Ba-Vi do Campeonato Brasileiro. Por conta disso, o jogador teria informado ao Alvinegro paulista que não dividiria o elenco com o centroavante colombiano.

Diego Cerri garante não ter sido informado sobre a possibilidade de o volante voltar a ficar disponível no mercado, mas admitiu estar acompanhado o noticiário. E disparou: “Se em algum momento der alguma coisa errada [na tratativa com o Corinthians], é claro que continuamos interessados”. De acordo com Cerri, o Bahia fez um esforço enorme para manter Renê.

“Apresentamos um projeto muito grande para ele no clube. É que nem tudo que acontece internamente a gente divulga, mas desde o meio do ano a gente busca mecanismos para tentar essa renovação. Diante da proposta do Corinthians, porém, não tinha como competir”.

