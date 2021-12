Bahia confirma interesse no meia-atacante Marco Aurélio

A diretoria do Tricolor admitiu nesta sexta-feira, 6, que o meia-atacante Marco Aurélio, de 30 anos, interessa ao clube. Atualmente, ele é jogador do time sul-coreano Jeonbuk Hyundai.

O empresário do jogador confirmou as negociações, mas informou que o clube precisa liberar o atleta, que tem contrato até o fim do ano.

Ele teve grande destaque no Sport, quando o clube pernambucano conseguiu o acesso à Série A do Campeonato Brasileiro em 2013. Ele foi vice-artilheiro da Série B, com 22 gols marcados.

