Bahia confirma Hernane como primeiro reforço para 2016

O Bahia, enfim, anunciou seu primeiro reforço para a temporada 2016. Trata-se do atacante Hernane. Aos 29 anos, o baiano natural de Bom Jesus da Lapa - que atuou pelo Sport em 2015 - recebeu propostas de Santos, Cruzeiro e Bahia. A do Tricolor, porém, seria superior às demais, e por isso o atleta optou pelo Esquadrão.

O contrato do "Brocador" - como ficou conhecido após passagem pelo Flamengo - vai até dezembro de 2016, com possibilidade de renovação por mais duas temporadas. Ele foi apresentado nesta quarta-feira, 23, no Fazendão.

"Foi uma notícia muito boa. Espero fazer história neste clube. Tenho sangue baiano e acredito que 2016 será um grande ano para mim e, claro, para o Bahia. Quero conquistar títulos e fazer história neste clube", disse o jogador durante a apresentação.

O diretor do clube, Nei Pandofo, elogiou bastante o atacante. "Apresentar o Hernane não é necessário. Ele se apresenta pelo histórico, pelos gols marcados e por tudo que vai agregar ao Bahia. É uma grande contratação para 2016 e acredito muito no sucesso dele aqui", exaltou Nei.

Hernane ainda falou sobre uma possível parceria com Kieza. "Posso jogar com qualquer número de camisa e fazer parceria com Kieza. O que importa é ganhar".

Carreira

Hernane iniciou sua trajetória no futebol paulista, inclusive com passagem pela base do São Paulo. Mas, sua melhor fase no futebol ocorreu no Flamengo.



Após ser vice-artilheiro do Campeonato Paulista de 2012, pelo Mogi Mirim, com 16 gols - atrás apenas de Neymar - Hernane foi contratado pelo time carioca.



No clube da Gávea, ele marcou 36 gols na temporada 2013, e conquistou os títulos do Campeonato Carioca e da Copa do Brasil, sendo o artilheiro de ambas competições.



O sucesso rendeu uma proposta milionária do Al Nassr, da Arábia Saudita, para onde se transferiu em 2014. Nesta temporada, pelo Sport, Hernane anotou dois gols em cima do Bahia, na Ilha do Retiro, em jogo válido pela Copa Sul-Americana.

Da Redação Bahia confirma Hernane como primeiro reforço para 2016

