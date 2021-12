Bahia confirma Gilson Kleina como treinador

A novela foi longa e irritante para o torcedor, mas finalmente se sabe quem é o novo técnico do Bahia. Gilson Kleina, ex-Palmeiras, chegou em Salvador na tarde desta quarta-feira, 13, e já vai comandar a equipe no sábado, contra o Corinthians.

A decisão só foi divulgada na tarde desta terça, após reunião da diretoria pela manhã. O novo treinador já se apresentou e trabalhou no Fazendão, mas não em campo. Ele passou o dia reunido com o diretor de futebol, Rodrigo Pastana. Charles Fabian foi quem comandou o treino, sob observação dos novos auxiliares técnicos.

A contratação de Kleina acontece 17 dias após a demissão de Marquinhos Santos. Seu nome sempre foi a prioridade da diretoria. Segundo declarado pelo empresário do treinador, Anderson Suave, o que vinha emperrando o acerto era uma diferença entre o salário pretendido e o oferecido pelo clube.

Em entrevista coletiva nesta terça no Fazendão, Pastana negou a informação. Segundo ele, a negociação foi rápida, e o acordo salarial, fechado há alguns dias. "A demora em anunciar aconteceu porque queríamos decidir se devíamos contratar um novo profissional ou apostar no que estava aqui (Charles). Quando isso ficou decidido, a conversa estava adiantada e foi só fechar", explicou. Especulou-se também que uma dívida do Palmeiras com o treinador - e que só foi quitada no último dia 10 - estaria atrasando o acordo.

O diretor explicou também os motivos para a não efetivação de Charles Fabian. "Passou pela nossa cabeça isso, por conta dos bons resultados, mas tínhamos que analisar também os riscos. Então, chegamos juntos à conclusão, nós e o próprio Charles, de que seria melhor contratar um novo treinador", disse.

Segundo apurou a reportagem, a nova comissão técnica custará aos cofres do clube em torno de R$ 200 mil - cerca de 16% a mais do que a anterior, comandada por Marquinhos Santos. Além de Kleina, foram contratados os auxiliares Antônio Ribeiro Júnior e Jair Leite, além do preparador físico Carlos Mazolla. O contrato dos quatro será curto, e vai até 13 de dezembro deste ano. Com a decisão, Charles será integrado ao departamento profissional e atuará como um terceiro auxiliar técnico.

Retrospecto

Kleina está parado há três meses, desde que foi demitido do Palmeiras, em março. Ele chegou no time paulista em setembro de 2012, quando o time já estava na zona da degola da Série A, e acabou rebaixado. No ano passado, ficou marcado pelo retorno à Série A e o título da segunda divisão. Em 2014 fracassou no Paulista, ao ser eliminado pelo Ituano, e foi demitido após maus resultados também na Copa do Brasil. Seu aproveitamento no alviverde foi de 60%, com 57 vitórias, 20 empates e 29 derrotas.

Segundo Pastana, trata-se de um profissional de credibilidade. "Nós ouvimos falar muito bem de tudo o que o Kleina se envolveu. O que pesa a seu favor é a sua forma de gerir os atletas, que é muito positiva. Além disso, é um profissional que estuda bastante e tem conhecimento de todos os adversário do Bahia na Série A", explicou.

