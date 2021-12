Bahia confirma devolução do atacante Rodrigão para o Santos

O Bahia anunciou na tarde desta sexta-feira, 27, o rompimento do contrato com o atacante Rodrigão, que será devolvido ao Santos, clube que o emprestou ao Tricolor para a disputa do Brasileirão.

Rodrigão foi afastado do grupo principal depois de aparecer num vídeo bebendo com os amigos na véspera do Ba-Vi do último domingo, para o qual não foi relacionado por ter alegado lesão.

Com a camisa tricolor, Rodrigão marcou cinco gols e deu duas assistências em 18 partidas. No entanto, nas dez últimas partidas com a camisa tricolor, balançou a rede apenas uma vez, e em cobrança de pênalti. Também foi bastante criticado pelas formas rechonchudas.

