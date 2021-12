Bahia confirma contratações dos laterais Nino Paraíba e Léo Pelé

Após anunciar os primeiros reforços para o início da temporada 2018, o Bahia confirmou na tarde desta quarta-feira, 3, a contratação dos laterais Nino Paraíba e Léo Pelé.

O lateral-direito Nino Paraíba, de 31 anos, com passagens pelo Vitória entre 2009 e 2015, atuou pela Ponte Preta no Brasileirão de 2017. Foram 57 jogos disputados e apenas um gol marcado.

Já o lateral-esquerdo Léo Pelé, 21, defendeu as cores do Fluminense no ano passado. Em 51 partidas disputadas, o jogador fez três gols.

