Bahia confirma contratação de meia para sequência do Brasileirão

O Bahia confirmou nesta sexta-feira, 2, a contratação do meia Gustavo Ferrareis, emprestado pelo Internacional até o final de dezembro deste ano, para sequência do Campeonato Brasileiro.

Na negociação, o Bahia emprestou ao colorado o volante Edilson, do sub-17, até o fim de 2018. Ferrareis e o meia Vinicius - outro reforço recente do Esquadrão - foram regularizados pela CBF e já podem estrear pelo Esquadrão.

O atleta de 21 anos já treina com o restante do elenco tricolor desde o início da semana. Ferrareis chega no momento em que o técnico Jorginho perde o principal jogador do Tricolor na temporada. O meia Régis sofreu uma lesão muscular e ficará longe das partidas por um período de 15 a 30 dias.

Formado nas categorias de base do Colorado, o meia disputou 24 partidas na Série A do ano passado e marcou dois gols. Em 2017, ele perdeu espaço com a chegada do treinador Antônio Carlos Zago e entrou em apenas três jogos, o último deles em março, pelo Campeonato Gaúcho.

Reabilitação

O Bahia vem de duas derrotas seguidas no Campeonato Brasileiro (para Vasco e Botafogo) e ocupa a 13ª posição na tabela. O Tricolor tentará a reabilitação diante do Atlético-GO, na próxima segunda-feira, 5, às 20h, na Arena Fonte Nova. O duelo é válido pela 4ª rodada da competição.

