Bahia confirma contratação de lateral ex-Bragantino

O Bahia confirmou oficialmente nesta terça-feira, 16, a contratação do lateral-esquerdo Moisés, de 20 anos, que disputou a Série B do ano passado pelo Bragantino. O jogador está em Salvador desde o último fim de semana e já treina com o grupo. A apresentação será realizada na tarde desta quarta, 17, na Fonte Nova.

O Corinthians, detentor dos direitos econômicos do atleta até dezembro de 2017, o emprestou ao Esquadrão até 31 de maio deste ano, com preferência na prorrogação do empréstimo.

Moisés também teve seu nome publicado no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF, o que lhe deixa apto para atuar na quinta-feira, ante a Juazeirense, na Fonte Nova, pela Copa do Nordeste.

Natural de São Paulo, Moisés Roberto Barbosa passou pelas categorias de base de Palmeiras, Olé Brasil e Internacional. No ano passado, após se destacar no Campeonato Carioca pelo Madureira, foi adquirido pelo Timão, que o repassou ao Bragantino para a disputa da Série B do Brasileirão.

