Bahia confirma contratação de lateral-esquerdo

O Bahia confirmou de forma oficial, no fim da tarde desta sexta-feira, 3, a contratação do lateral-esquerdo Paulinho, que estava no São Bento. O jogador de 23 anos assinou contrato em definitivo com o Esquadrão até agosto de 2021.

A chegada do atleta no Fazendão será para suprir a saída do experiente Mena. O chileno pediu para ser liberado e vai seguir sua carreira no Racing (ARG). Com isso, Paulinho disputará posição com Léo, que é o titular da lateral esquerda.

adblock ativo