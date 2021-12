Bahia confirma chegadas de zagueiro e lateral para a Série B

O Bahia precisa arrumar a casa na Série B. Para isso, dois nomes foram confirmados nesta terça-feira, 19, como novo reforços do Esquadrão: Tiago e Eduardo. A assessoria tricolor informou que as contratações só serão oficializadas quando os jogadores forem aprovados nos exames médicos e assinarem contrato.

O primeiro é o zagueiro Tiago Pagnussat, 26 anos, que pertence ao Atlético-MG e chega por empréstimo. Em 2016, o beque defendeu o Galo em 18 partidas e marcou dois gols. Ele foi titular no empate do time mineiro com o Vitória por 1 a 1, em 29 de maio.

Já Carlos Eduardo Santos Oliveira, 29 anos, mais conhecido como Eduardo, defendeu as cores de outro Atlético, o paranaense, nesta temporada. Foram 25 jogos e nenhum gol marcado.

Com a chegada desses atletas, o torcedor tricolor espera que o setor defensivo ganhe em qualidade. Dentro do elenco, Éder, que pode ser titular no sábado, 23, contra o Luverdense, garante: "Que os jogadores que estão vindo venham para somar. Acho que a gente está começando a dar a volta por cima. Vão vir bons jogos agora, botar em prática o que o professor (Guto Ferreira) está passando pra gente", revelou.

Hernane sente dor

O atacante Hernane segue sem treinar pelo Bahia. Nesta terça, o Brocador fez tratamento na fisioterapia, por causa de um incômodo muscular.

Outros dois atletas que ficaram fora da atividade foram Lucas Fonseca e Edigar Junio. Com um trauma nas costas, o Lucas é dúvida. Já Edigarestá com um estiramento grau 1 na coxa direita e foi vetado.

Na atividade, no campo do Fazendão, Guto Ferreira comandou um intenso trabalho técnico e de finalizações. Os atletas de defesa não ficaram parados e trabalharam o bloqueio das jogadas. Antes, no auditório, o elenco havia assistido a um vídeo sobre o Luverdense, adversário deste sábado. Nesta quarta, 20, o Bahia treina à tarde.

