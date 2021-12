Bahia confirma chapas de eleição presidencial

Após análise, a comissão eleitoral confirmou nesta quinta-feira, 9, as chapas inscritas para o pleito presidencial do Bahia no dia 9 de dezembro, na Fonte Nova.

São elas: Bahia 3.1 (número 31, com Guilherme Bellintani presidente e Vitor Ferraz vice), Bahia Campeão dos Campeões (88, Binha de São Caetano e Zé Tricolor), Bahia Gigante (77, Nelsival Menezes e Walisson Souza), Mais Um, Baêa (10, Abílio Freire e Virgílio Elísio) e Voltar a Sorrir (33, Fernando Jorge e Antônio Tillemont).

Já a divulgação dos nomes dos componentes das nove chapas inscritas para a eleição do Conselho foi adiada.

