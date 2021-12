Bahia confirma afastamento do atacante Rhayner

O Bahia confirmou nesta quarta-feira, 24, através de comunicado oficial em seu site, a saída do atacante Rhayner do clube. A medida foi tomada após o jogador se envolver em confusão com o diretor de futebol do time, Rodrigo Pastana.

No comunicado, o clube informou que o atacante 'foi afastado do elenco do Esquadrão de Aço pela prática de reiteradas ações de indisciplina'. A direção do time pontuou ainda que 'está sendo negociada com o empresário do jogador a forma de pagamento das parcelas de remuneração a que tem direito'.

Os problemas envolvendo o jogador e o diretor do clube iniciaram na última terça-feira, 23. Motivado pela insatisfação quanto aos atrasos no pagamento de salários, o jogador discutiu e tentou agredir o diretor após pedir para treinar com a equipe no estádio de Pituaçu e ter a solicitação negada.

De acordo com informações do clube, o pagamento do salário do mês de julho sofreu atraso por motivos bancários para quatro jogadores, incluindo Rhayner, e os vencimentos do mês de agosto ainda não foram quitados para o elenco.

adblock ativo