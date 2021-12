Bahia confirma a saída do auxiliar Eduardo Barroca

A reforma continua no departamento de futebol do Bahia: neste sábado, 18, o clube confirmou a saída do auxiliar técnico Eduardo Barroca.

De acordo com a assessoria de imprensa tricolor, Barroca se reuniu nesta manhã com o novo diretor de futebol, Anderson Barros, e acertou os termos do rompimento do seu contrato.

O auxiliar havia chegado ao clube juntamente com o ex-gestor de futebol Paulo Angioni. Em momentos de crise no tricolor, Barroca sempre foi requisitado para assumir o comando técnico do time.

Foi sob o seu comando que o Bahia amargou eliminação na Copa do Brasil: em confronto válido pela segunda fase, perdeu por 2 a 0 para o Luverdense, no Mato Grosso, e venceu por 1 a 0 na Fonte Nova, resultado que levou à eliminação do time baiano.

Antes de deixar o Esquadrão, Eduardo Barroca emitiu uma nota de agradecimento ao time baiano. Confira na íntegra:

"Quero fazer um agradecimento especial ao Bahia, pela oportunidade de trabalhado neste clube, experiência que me engrandeceu e me amadureceu muito profissionalmente.

Tive o privilegio de trabalhar com grandes profissionais no Bahia, desde funcionários, passando por atletas, treinadores e dirigentes.

No Bahia, tive a honra de comandar uma equipe profissional pela 1ª vez, fato que se repetiu por mais 08 vezes, obtendo um aproveitamento de 07 vitórias, 01 empate e 01 derrota.

Tambémfoi pelo Tricolor que me tornei o treinador mais jovem a ganhar um jogo em campeonatos brasileiros de Série A.

Por tudo isso, serei grato eternamente ao Bahia e exaltarei o nome deste clube aonde eu for.

Agradeço ao torcedor do Bahia pelo apoio e também pelas críticas, assim como agradeço aos profissionais de imprensa, que sempre me respeitaram mesmo nos momentos em que existiram discordâncias de opiniões.

Continuarei torcendo pelo sucesso do Bahia e tenho certeza de que o clube conseguirá sair deste momento turbulento, voltando a brilhar nacionalmente".

