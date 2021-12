Bahia confia em recuperação contra o Chapecoense

Após duas rodadas sem vencer, o Bahia voltou a ser assombrado pelo fantasma do rebaixamento. Mas eis que a tabela ajuda e surge a oportunidade ideal de se recuperar. Neste domingo, 12, às 16h, o Tricolor enfrenta a Chapecoense com possibilidade de Fonte Nova lotada. A partir das 15h30 o portal A TARDE fará a transmissão ao vivo do lance a partida. Confira aqui!

O que torna a chance 'ideal' é o bom aproveitamento do Esquadrão contra as equipes que brigam com ele contra a degola. Diante dos rivais que, no momento, estão da 10ª posição para baixo na tabela, o Bahia obteve seis vitórias, seis empates e apenas duas derrotas. O aproveitamento é de 57%.

Dos 30 pontos que o time conquistou até agora, 24 foram contra as equipes (10, além do Bahia) que lutam contra a queda. Deles, metade veio diante de Figueirense e Botafogo, com duas vitórias nos dois jogos disputados em cada um dos turnos. Outros triunfos foram contra Goiás e Flamengo (veja todos os resultados na tabela ao lado).

A parte ruim é que uma das duas derrotas foi justamente para o adversário de hoje. No dia 1º de junho, o time então comandado por Marquinhos Santos sofreu 2 a 1 em Chapecó. Abuda e Alemão marcaram para a equipe catarinense. Demerson descontou.

Se a derrota foi fora de casa, o Tricolor tem a chance de devolvê-la em seus domínios. Em mais uma partida com ingressos a preços promocionais - a partir de R$ 10 a meia-entrada -, a promessa é de casa lotada, assim como contra o Flamengo, há duas semanas, no último triunfo do Bahia no Brasileirão. A expectativa é de mais de 25 mil torcedores na partida.

Porém, engana-se quem imagina que a Chapecoense se intimida em estádios lotados. A equipe já mostrou que sabe lidar com a torcida contra. No dia 19 de julho, venceu o São Paulo, no Morumbi, diante de quase 43 mil pessoas.

Kieza artilheiro

Se o assunto é marcar gols sobre rivais diretos na luta contra a degola, o Esquadrão pode contar com Kieza. Das cinco vezes que o camisa 9 balançou as redes pelo Bahia, quatro gols ocorreram em jogos nessa condição. Dois foram no 3 a 0 ante o Figueirense, um no 1 a 1 contra o Palmeiras e outro na derrota por 2 a 1 diante do Vitória.

E Kieza ainda chega com fome de gols, já que não marcou nas últimas três rodadas.

Além da contribuição do seu principal atacante, Kleina espera corrigir os erros da derrota para o Santos, há três dias, na Vila Belmiro. "Temos que minimizar os erros, vibrar mais e corrigir as bolas aéreas", disse. "Hoje, tem outra decisão contra a Chapecoense e temos que fazer três pontos para ter essa gordura no campeonato", completou.

Kleina também reclamou do pouco tempo de preparação. "Não sirva como desculpa, mas a gente chega em Salvador na sexta à tarde, sábado recupera o físico e domingo já tem esta decisão. É pouco demais para uma boa preparação de um time profissional", bradou.

adblock ativo