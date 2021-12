Bahia confia em intertemporada para reagir na Série B

A segunda intertemporada do Bahia nesta Série B começou nesta terça-feira, 2, e o time terá mais 14 dias de trabalho antes de enfrentar o Atlético-GO, no próximo dia 16 (terça-feira), às 20h30. Nesta terça, o Tricolor divulgou a programação de treinamentos até este domingo, dia 7 - e não consta nenhum amistoso neste meio-tempo.

Nesta terça, o preparador físico da equipe, Marcos Cézar, explicou que a ideia do técnico Guto Ferreira é utilizar o período para aprimorar a forma física dos seus pupilos. "A ideia é justamente explorar o máximo possível o desempenho dos atletas, elevar a condição do grupo todo para o segundo turno", disse.

"Não tenho dúvidas de que o segundo turno será diferente para essa equipe, e que o Bahia vai estar entre os quatro classificados para a Primeira Divisão", completou.

Segundo o preparador, apesar da intertemporada de dez dias em Porto Seguro, o elenco ainda pode melhorar com a parada atual. "A equipe estava com um desgaste físico natural pelo volume de jogos que vinha fazendo. Tivemos um tempo para treinar, e agora teremos mais um tempo que é justamente para tentar qualificar não só a parte física, mas todos os outros aspectos".

Outro ponto importante para o técnico Guto Ferreira seria recuperar os jogadores que estão no departamento médico, como os zagueiros Lucas Fonseca e Jackson, ambos com fissura no pé, e o atacante Edigar Junio, com lesão muscular na coxa esquerda.

Nesta terça, os atletas fizeram avaliações físicas num aparelho que indica se existe desequilíbrio muscular. "A avaliação individualizada vai servir para entender a situação individual de cada jogador, principalmente aqueles que chegaram no clube. A partir daí, é adequar as cargas necessárias pra que a gente consiga equilibrar todo grupo", concluiu o preparador.

adblock ativo