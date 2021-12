Bahia confia em 'fator surpresa' para bater o São Paulo

Se no último domingo falava-se do bom aproveitamento do Bahia contra os candidatos ao rebaixamento - já que o adversário era a Chapecoense -, o assunto deste sábado, 18, é muito mais preocupante para o torcedor.

Isso porque, às 18h30, o Tricolor encara o 3º colocado São Paulo, em pleno Morumbi. E o Esquadrão amarga ainda não ter vencido os integrantes do G-4 neste Brasileirão.

Contra o líder, Cruzeiro, foram duas derrotas por 2 a 1. O Inter e o São Paulo também bateram o Tricolor, ambos os jogos na Fonte Nova. O único resultado bom foi contra o Galo, um 1 a 1 em Belo Horizonte.

Mas se por um lado o retrospecto e a boa fase do adversário preocupam, por outro o Bahia tem algo para se apoiar: o histórico de ter aprontado pelo menos uma surpresa por ano contra o Tricolor paulista nas últimas temporadas.

'Tradição'

A curiosa marca começou em 1997, quando o Esquadrão venceu na Fonte por 3 a 1. Os times se encontraram de novo em 2000: o Bahia empatou no Morumbi, em 1 a 1.

Maiores foram as surpresas dos anos seguintes. Em 2001, o Tricolor venceu no Morumbi por 1 a 0. Em 2002, o líder São Paulo levou 2 a 0 do Bahia na Fonte. E, em 2003, ano em que o Esquadrão foi lanterna, dois ótimos resultados: 2 a 2 no Morumbi e 3 a 0 em Salvador.

Mesmo os sete anos longe da Série A não acabaram com a tradição: em 2011, 4 a 3, e em 2012, 1 a 0, ambos em Pituaçu. A última surpresa aconteceu no Morumbi: 2 a 1 para o Tricolor no ano passado. Em 2014, após o 2 a 0 contra no primeiro turno, neste sábado é a última chance de manter a marca.

Mais do que o histórico, um triunfo é a única chance de tirar o Tricolor da zona. O empate não serve, já que o Vitória, 16º, tem um triunfo a mais. Além dos três pontos, o Esquadrão precisa torcer para que o rival não derrote o Cruzeiro, no domingo, 19.

Volta do artilheiro

Se o Bahia precisa que a estrela contra o São Paulo volte a brilhar, é bom contar também com o retorno de um jogador em especial. Com Uelliton suspenso, Fahel será titular.

Ele marcou o gol da vitória na última surpresa sobre o Tricolor paulista, em 2013. O volante também fez um dos gols do 4 a 3 em 2011. Nesta temporada, ele já marcou seis vezes, mas não sabe o que é balançar as redes desde o 1 a 0 sobre o Goiás, na Fonte, há 70 dias.

