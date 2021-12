Bahia concorre com clube árabe para ficar com Kieza

Para ficar com Kieza no ano que vem, o Bahia enfrenta um concorrente poderoso. Segundo o empresário do atacante, Igor Albuquerque, o atleta também tem uma proposta "irrecusável" de um clube da Arábia Saudita nas mãos, e espera apenas a definição do Shanghai Shenxin, clube chinês que detém os seus direitos econômicos até o final de 2017, para planejar a sua próxima temporada.

"Só recebemos essas duas propostas até agora, a do Bahia e essa do futebol da Arábia Saudita. Já passamos para o presidente (do Tricolor) Marcelo Sant'Ana que a proposta era realmente irrecusável", disse o agente, que não quis revelar o nome do clube.

No entanto, ele salientou que a proposta do Esquadrão também agradou, e que o artilheiro estaria propenso a ficar em Salvador. "Da parte de Kieza, ele já aceitou. Ele quer ficar no Bahia, por conta da cidade, da torcida, da identificação", garantiu Albuquerque. "Está nas mãos do clube chinês. É preciso se acertar com eles".

Sobre o acordo entre Tricolor e Shenxin, o empresário disse não ter novidades. "Falei com Marcelo duas vezes hoje (ontem) pela tarde. Ele ficou de procurar o clube chinês para dar adiantamento. Não está ao meu alcance", disse.

Representante do Shenxin no Brasil, o empresário Flávio Pires disse não haver outra proposta se não a do Bahia: "A situação continua a mesma. Mandamos a proposta do Bahia para China. No começo da semana que vem podemos ter novidades".

*Colaborou Tiago Lemos

adblock ativo