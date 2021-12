Bahia conclui preparação no Fazendão e segue para Porto Alegre

Debaixo de muito chuva, o Bahia realizou na manhã desta segunda-feira, 8, seu último treino em Salvador, antes do confronto diante do Grêmio pelas quartas de finais da Copa do Brasil. O primeiro duelo será realizado nesta quarta, 10, às 19h15, na Arena do Grêmio.

A preparação foi dividida em duas partes pelo treinador Roger Machado. Na primeira, o comandante realizou um trabalho de bola parada em escanteios e faltas laterais, com foco na parte ofensiva e defensiva.

Roger aplicou ainda uma atividade tática, onde escalou a possível equipe titular. Durante a movimentação, ele parou o treinamento algumas vezes para orientar os atletas em campo.

As únicas baixas na atividade foram o zagueiro Ernando, que se recupera de uma hérnia de disco, e o atacante Rogério, com dores no ombro.

Após concluir a preparação em solo baiano, a delegação Tricolor embarcou rumo à capital gaúcha, onde fará seu último treino nesta terça, 9, às 15h30, no CT do Internacional.

