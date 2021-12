Bahia comercializa uniformes da campanha #ComFéEuVou

A camisa utilizada pelo Bahia no triunfo sobre o Flamento por 2 a 1, na Arena Fonte Nova, feita na campanha #ComFéEuVou, está sendo comercializada pelo clube. O uniforme exclusivo possui fitas do Senhor do Bonfim substituindo as listras em azul, vermelho, e branco.

O valor da camisa é R$ 170, porém para sócios do clube, o preço cai para R$ 150. A edição é limitada e o valor arrecadado será destinado exclusivamente às finanças do Bahia.

