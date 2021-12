Bahia comemora 82 anos projetando CT e volta à Fonte Nova

Sem missa, grande festa ou qualquer cerimônia. O Esporte Clube Bahia comemora nesta segunda-feira, 1, 82 anos de fundação de forma tímida, quase discreta. A não ser por mera iniciativa dos torcedores, com bandeiras, camisas e o tradicional grito de guerra (Bora Bahêa Minha Porra), a data passaria praticamente desapercebida em meio aos festejos da virada de ano.

A assessoria do clube comunicou que o único evento programado para brindar mais uma primavera tricolor é uma missa marcada para a segunda semana de janeiro, na Igreja do Bonfim. A justificativa é que a própria data dificulta a organização de um solenidade com mais pompa.

No campo administrativo, a grande inovação é a entrega do novo Centro de Treinamento do clube, batizado de Cidade Tricolor. A data de entrega da primeira etapa está marcada para abril de 2013, embora as edificações sigam um lento compasso de evolução. São 350.000 m² de terreno, com espaço para seis campos (quatro oficiais). A primeira etapa não trará custos ao tricolor, que doará o Fazendão como permuta para a construtora OAS. O valor desta primeira etapa é estimada em R$ 18 milhões.

A segunda etapa, a de conclusão da obra, conforme apurou o ESPORTE CLUBE, está prevista para ser tocada após o mandato do atual presidente Marcelo Guimarães Filho, que se encerra no fim de 2014. Esta nova fase é estimada em R$ 12 milhões.

Outra notícia alvissareira extracampo é o contrato assinado entre a direção do Bahia e a Arena Fonte Nova. Pelo acordo, o tricolor receberá R$ 9 milhões, além de um percentual na renda de acordo com a lotação da arquibancada (pode chegar a 85% se lotar o estádio).

Por conta do atraso na inauguração da Arena, porém, o Bahia jogará em Pituaçu até março, quando finalmente a nova Fonte iniciará operação.



adblock ativo