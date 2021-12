Bahia começa semana decisiva com treino físico no Fazendão

O Bahia se reapresentou no Fazendão, nesta terça-feira, 2, para sua última semana de trabalhos em 2014. Após do descanso na segunda, 1º, o elenco voltou às atividades para o jogo decisivo diante do Coritiba, no Couto Pereira, no próximo domingo, 7.

Para os jogadores que atuaram por mais de 45 minutos contra o Grêmio houve um treino regenerativo na academia do clube. Os demais atletas fizeram um treino de posse de bola, em campo reduzido, com um trabalho de finalizações ao final.

Recuperados, Maxi Biancucchi e Marcos Aurélio treinaram normalmente. Kieza e Railan seguem em tratamento. Nesta quarta, 3, o elenco retorna a campo para a segunda atividade da semana.

