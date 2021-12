Bahia começa a semana sem Marquinhos Gabriel

O Bahia começou a semana de treinamento para o jogo contra o Grêmio neste domingo, 3, sem Marquinhos Gabriel. Na manhã desta terça, 29, o meia ficou no departamento médico do Fazendão para tratar de dores musculares na coxa.

Marquinhos saiu no intervalo da partida contra o Atlético-PR, reclamando de um incômodo na coxa. Na tarde desta terça, o atleta vai fazer um exame de imagem para verificar se há lesão.

Em campo no Fazendão apenas os reservas e os jogadores que atuaram menos de 45 minutos na partida diante o Furacão. Eles realizaram um treinamento físico e um trabalho técnico com bola, sob os olhares do técnico Cristóvão Borges.

Os titulares tiveram um treino regenerativo na academia, sob a supervisão do preparador físico Vitor Gonçalves. Os atletas irão ter uma semana atípica em meio a maratona de jogos do Brasileirão, desde o intervalo entre as partidas com o Flamengo (31 de julho) e o Atlético/PR (07 de agosto), os jogadores não tem a semana completa para se prepararem de um jogo para o outro.

