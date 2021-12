Bahia com ataque 'KGB' ganha a torcida tricolor

Na atual temporada, o ataque do Bahia está produzindo bem: sete gols de Kieza, quatro de Léo Gamalho e outros quatro de Maxi Biancucchi. Um total de 15 gols, dos 21 que o Esquadrão marcou em 2015.

Isto rendeu algumas brincadeiras nas redes sociais. Primeiro, apelidaram o trio de KLB (Kieza, Léo e Biancucchi), mas segundo o Lenin Franco, do marketing do clube, a sigla não agradou a maior parte da torcida, que prefere KGB (Kieza, Gamalho e Biancucchi). "Remete ao serviço de inteligência da Rússia, cuja bandeira é azul, vermelho e branca como a nossa", explicou Lenin.

Entre os jogadores, o atacante Zé Roberto, considerado o maior marqueteiro do grupo (comemorou o gol de Rômulo tirando selfie com Kieza e Tony), também prefere KGB. "Fica melhor, né? Os caras estão bem, a gente torce por eles". Mas, e se o trio elétrico desafinar? "Estou pronto para ajudar o Bahia a vencer. Precisando de mim, é só chamar", falou Zé Roberto, que foi decisivo nas vitórias difíceis contra o Globo, pelo Nordestão.

Paraguaio na equipe

O volante Bruno Paulista sentiu dores na panturrilha direita e não participou do treino de na terça-feira, 10, no Fazendão. Com isso, o técnico Sérgio Soares testou Wilson Pittoni na equipe. O paraguaio está fora do time titular desde a expulsão por agredir Neto Baiano no Ba-Vi.

Depois de cumprir suspensão no Baianão, Titi voltou a treinar entre os 11. Thales está suspenso no Estadual, mas pode enfrentar o CRB, amanhã, na Fonte Nova, pelo Nordestão. Com isso, o jovem zagueiro Robson volta a ser reserva. O Bahia deve ir a campo com Jean, Tony, Thales, Titi e Carlos; Pittoni, Souza e Tiago Real; Maxi Biancucchi, Léo Gamalho e Kieza.

adblock ativo