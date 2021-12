Bahia coloca sua superioridade à prova diante do Sergipe

Time de melhor campanha da 1ª fase da Copa do Nordeste, com 14 pontos em seis jogos, o invicto Bahia visita nesta quarta-feira, 29, o Sergipe na abertura das quartas de final do torneio, às 21h45, na Arena Batistão. De olho em manter nas semifinais a vantagem de decidir em casa uma vaga na decisão, o Tricolor escalará força máxima em Aracaju, em busca de mais um triunfo contra o time sergipano. Acompenhe aqui lance a lance da partida.

Caso passe pelo Sergipe, o Bahia encararia nas semifinais o vencedor do duelo entre Vitória e River-PI. Favorito para vencer os dois jogos contra o time do Piauí, o Rubro-Negro chegaria a 19 pontos e teria a vantagem de fazer o 2º jogo em casa na disputa por uma vaga na decisão, caso o Tricolor também não tenha 100% de aproveitamento contra o time de Aracaju. O jogo de volta será no domingo, às 19h, na Fonte Nova.

Na 1ª fase da Copa do Brasil deste ano, em 17 de fevereiro, o Bahia enfrentou o Sergipe, no mesmo palco do jogo desta quarta, e venceu por 2 a 0, com gols de Régis e Diego Rosa. “É um time que a gente já conhece e que briga até o final.

“É um jogo fora de casa e a gente não pode vacilar. Temos que estar atentos. Não tem como chegar lá e tirar o pé. Se a gente não matar quando tivermos as chances, podemos ser surpreendidos”, avalia o meia Régis, que ao lado de Hernane, divide a artilharia do Tricolor no Nordestão com quatro gols. Hiago, do Sergipe, com cinco, ocupa a ponta da tabela de goeladores.

Jean é desfalque

Devido a uma forte amigdalite, o goleiro Jean virou desfalque de última hora para a partida e será substituído por Anderson. Sem problemas de suspensões, o time tem ainda outras duas baixas para esta quarta. Com o lateral esquerdo Armero, servindo a seleção colombiana nas Eliminatórias da Copa-2018, Matheus Reis ganha mais uma oportunidade.

O outro desfalque é por contusão. O zagueiro Jackson já foi liberado pelo departamento médico por conta de uma lesão no joelho, mas ainda não está 100% fisicamente e nesta terça, 27, trabalhou à parte do resto do grupo. O elenco treinou pela manhã, em Salvador, e viajou à tarde para Aracaju, de ônibus.

No trabalho tático comandado por Guto Ferreira, o técnico repetiu a formação da atividade de segunda-feira, apenas com a troca de goleiros: Anderson; Eduardo, Tiago, Éder e Matheus Reis; Edson, Juninho e Régis; Zé Rafael, Allione e Hernane.

Sergipe x Bahia - Jogo de ida das quarta de final da Copa do Nordeste

Local: Estádio Batistão, em Aracaju (SE)

Quando: Quarta-feira, 29, às 21h45

Árbitro: Renan Roberto de Souza

Assistentes: Luis Filipe Gonçalves Correa e Kildenn Tadeu Morais de Lucena (trio da Paraíba)

Sergipe - Ferreira, Sorriso, Jonas, Alexandre e Vicente; Elton Heleno, Calyson, Mateuzinho e Filipe Ribeiro; Fabiano e Hiago. Técnico: Betinho.

Bahia - Anderson, Eduardo, Tiago, Éder e Matheus Reis; Edson, Juninho e Régis; Zé Rafael, Allione e Hernane. Técnico: Guto Ferreira.

