Bahia cochila e leva troco do Ceará no Nordestão

Estranhamente sem inspiração, o Bahia apresentou rendimento aquém do esperado pela sua torcida na noite desta quinta-feira, 31, em Pituaçu, e levou 2 a 1 do Ceará, quatro dias depois de ter vencido o mesmo adversário no Castelão.

Com o resultado adverso, o tricolor permanece na liderança do Grupo A da Copa do Nordeste, com os mesmos sete pontos ganhos. Mas o Ceará encostou: agora também com sete pontos, o Vovô ocupa a segunda colocação somente porque fez menos gols que o Bahia no torneio - ambos têm um gol de saldo.

Embora, no conjunto, tenha sido superior ao alvinegro cearense na primeira etapa, o Bahia viu o seu adversário abrir o placar logo aos 19 minutos. Ricardinho arriscou chute de fora da área e marcou um golaço. O tento sofrido fez o Esquadrão acordar. Mas as investidas do time baiano pararam todas em Fernando Henrique, que esteve em noite inspirada.

No segundo tempo, o Bahia voltou mais apagado e acabou golpeado pela segunda vez: Régis aproveitou cochilo da zaga tricolor e, de cabeça, ampliou o escore aos 25 minutos. Seis minutos depois, a zaga cearense vacilou e Anderson Talisca deixou Souza livre para marcar. Mas o Esquadrão seguiu vacilante e não conseguiu evitar a derrota.

Na sequência do Nordestão, o Bahia fará o seu último jogo em Pituaçu pela primeira fase, às 18h30 do próximo domingo, 3, contra o ABC. Já o Ceará receberá o Itabaiana no Castelão, no mesmo dia e no mesmo horário.

Goleiro brilha - Sem Hélder, Danny Morais e Zé Roberto, todos poupados pelo técnico Jorginho, o Bahia começou o primeiro tempo de jogo em Pituaçu sonolento. E assim seguiu até o momento em que o Ceará assumiu a vantagem no placar.

O gol do time visitante saiu aos 19 minutos: Ricardinho arriscou chute de longe e mandou a bola no ângulo superior esquerdo da meta de Marcelo Lomba. Daí em diante, o tricolor acordou e se lançou com maior velocidade às jogadas de ataque.

Aos 25 minutos, Neto cobrou falta frontal ao gol do Ceará e obrigou Fernando Henrique a realizar a sua primeira grande intervenção. Na sequência, Neto pegou sobra de bola no lado da área e levantou outra vez na área. Fahel subiu mais do que os seus marcadores e, de cabeça, mandou no ângulo; deu Fernando Henrique outra vez.

Três minutos depois, Pingo respondeu com outro chute perigoso de fora da área; desta vez, Lomba pegou. A melhor chance do Esquadrão aconteceu aos 32 minutos: Neto cruzou na área e Souza, no limite da pequena área, cabeceou forte; Fernando Henrique fez milagre e salvou o Vovô.

Apatia tricolor - Na volta para o segundo tempo, Jorginho tirou Jéferson e lançou mão de Anderson Talisca, na tentativa de tornar o meio campo tricolor mais contundente. Mas o time baiano conseguiu ser pior do que fora na primeira etapa.

Apesar da letargia do meio campo e da ausência dos laterais nas linhas de fundo, o Bahia ainda tentou empatar. Aos 11 minutos, Ryder aproveitou sobra pelo lado direito e até balançou as redes, mas estava em posição irregular. Aos 14, Talisca cobrou falta e mandou por cima do gol de Fernando Henrique.

Mas quem criava as melhores chances era mesmo o Ceará: aos 24, após boa jogada de triangulação, Eric entrou pelo lado direito da área e bateu cruzado; Lomba se esticou e fez a defesa. Na sequência, Ricardinho, pelo lado esquerdo, cruzou na área e Régis, de cabeça, mandou a bola no contrapé de Lomba para fazer o segundo do Vovô.

Mesmo sob desconfiança, o Bahia ainda adiou um pouco mais o esvaziamento das arquibancadas: aos 31 minutos, após falha do time visitante, Talisca invadiu pelo lado esquerdo e caprichou no passe para Souza, que balançou as redes após toque na saída de Fernando Henrique. Mas foi só. E a derrota por 2 a 1 sugere ao Bahia repensar o modo de planejar o seu futebol.

