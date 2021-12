Bahia cobra R$ 44 milhões de MGF na Justiça

A diretoria do Bahia entrou na justiça no início deste mês com uma ação de perdas e danos contra Marcelo Guimarães Filho, na qual cobra do presidente destituído em 2013 a devolução de mais de R$ 44 milhões.

Entre as provas que teriam sido reunidas através de auditoria estariam notas fiscais emitidas sem descrição do serviço e valores que teriam sido retirados em prol da família de Marcelo sem justificativa.

A troca do Fazendão pela Cidade Tricolor e processos trabalhistas também constam na ação.

