Bahia chegou à quarta derrota nas quatro estreias que fez este ano

No último domingo, 15, o Bahia estreou na quarta competição na temporada 2018. E, pela quarta vez, o Esquadrão iniciou com derrota e sem marcar nenhum gol.

Além do 2 a 0 sofrido contra o Inter no Beira-Rio, na primeira rodada do Brasileirão, o Tricolor amargou reveses nas partidas iniciais pelo Nordestão (1 a 0 para o Botafogo-PB, em plena Fonte Nova), Baianão (1 a 0 para o Bahia de Feira, fora de casa), e na Copa Sul-Americana (outro 1 a 0, agora para o Blooming, na Bolívia).

Oito jogos sem gols

A dificuldade da equipe tricolor em marcar gols atingiu oito dos 21 jogos em 2018 (38,1% das partidas). No ano passado, o Esquadrão foi mais eficiente. Só não marcou gols em cinco das 21 primeiras partidas da temporada (23,81% dos jogos). O desempenho irregular do ataque tricolor neste ano vem muito do fato de os atacantes da equipe ainda não terem conseguido embalar bons momentos.

O principal artilheiro do Bahia em 2018 é o meia Vinicius, com oito gols. Algo parecido com o que aconteceu no ano passado, quando o meia Régis, hoje reserva da equipe, liderou a artilharia do time até boa parte do segundo semestre, sendo apenas superado quando Edigar Junio embalou uma grande fase na reta final do Brasileirão, marcando incríveis nove gols em oito jogos.

Edigar é um bom exemplo de como o ataque tricolor está demorando para engatar. O atleta, artilheiro do Esquadrão em 2017 com 15 gols, só foi marcar pela primeira vez neste ano no triunfo por 2 a 1 sobre o Náutico, no 9º jogo do Bahia em 2018.

Desde então, chegou à marca de cinco gols em 16 partidas, com quase um gol a cada três embates, média baixa para quem leva a fama de principal goleador do time.

É verdade que o uso de Edigar como centroavante vem, assim como no ano passado, da falta de outro atleta para exercer bem a função. Principal contratação para a posição, Kayke decepcionou nas vezes em que esteve em campo, com apenas um gol em 11 atuações, virando a terceira opção para o setor.

Com a má pontaria dos atletas mais experientes, quem ganhou espaço no elenco foi o jovem Júnior Brumado, de 18 anos.

O garoto tem três gols em nove jogos, mas acabou desperdiçando lances importantes em partidas como as derrotas para o Náutico, pela Copa do Nordeste, em Recife, e a recente derrota para o Blooming, na Bolívia, e acabou mostrando que ainda precisa amadurecer um pouco para ter condições de ser o titular da equipe.

Nova folga

Nesta terça-feira, 17, o elenco tricolor está, pelo segundo dia seguido, de folga após a derrota para o Inter. O grupo volta a treinar no Fazendão na quarta, 18, na parte da tarde, visando ao jogo de sábado, 21, às 16h, contra o Santos, pela segunda rodada do Brasileiro.

