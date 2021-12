Bahia chega ao Mato Grosso para duelo contra o Luverdense

O Esquadrão desembarcou em território mato-grossense no final da tarde desta quinta-feira, 26, para a partida do sábado, 26, contra o Luverdense, no estádio Passo das Emas, em Lucas do Rio Verde. O elenco do Bahia descansou e iniciou um trabalho na piscina e academia do hotel por volta das 18h (horário de Brasília).

Antes de viajar, o técnico Sérgio Soares comandou um trabalho tático em CT localizado em Praia do Forte, em Mata de São João, observando e testando opções para definir o time que vai a campo. Foram treinados lances de bola parada como cobranças de falta e escanteios, defensivas e ofensivas.

