Foi celebrado na manhã desta sexta-feira, 16, na Igreja do Bonfim, em Salvdor, uma missa em comemoração aos 30 anos do título nacional de 1988, conquistado pelo Bahia.

Durante a cerimônia, diversas personalidades tricolores estiveram presentes. Entre elas, o treinador campeão Evaristo de Macedo e o ex-presidente Paulo Maracajá.

O encontro ocorreu na Colina Sagrada, e seguiu até a basílica, onde a celebração teve início por volta das 11h.

Bahia celebra 30 anos do título nacional em cerimônia na Colina Sagrada | Foto: Divulgação/ATarde

Além da cerimônia, a diretoria do Esquadrão preparou uma programação completa que só terminará na próxima terça, 19, data da última partida da campanha do Bahia, contra o Internacional. Neste sábado, 16, os heróis do título vão gravar um documentário sobre a conquista do título.

