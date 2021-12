Bahia cede empate para América-MG na estreia da Série B

Jogando em Belo Horizonte, o Bahia fez uma partida equilibrada contra os donos da casa América-MG e ficou no empate, por 1 a 1, na estreia da Série B do Campeonato Brasileiro 2015. Os gols foram de Wesley Matos (contra) para o Bahia e Mancini, para o América-MG.

Com o resultado, o tricolor inicia a competição somando um ponto e ocupa a 10ª colocação. Na próxima sexta-feira, 15, às 19h30, o tricolor recebe o Mogi Mirim, no Estádio Pituaçu, em Salvador, pela segunda rodada.

O lateral Adriano Apodi, do Vitória da Conquista, foi ao Fazendão neste sábado realizar exames médicos. Se aprovado, assina contra inicial de três meses. Por outro lado, Léo Gamalho negocia saída do clube para retornar ao Santa Cruz.

O jogo

A estreia do Bahia valeu a pena mais pelas lições tiradas do jogo do que pelo aceitável empate fora de casa contra o organizado time do América-MG. No 1 a 1 deste sábado, o Tricolor fez partida consistente. Associada ao primeiro semestre positivo que vem tendo, é possível consolidar sua condição de forte candidato ao acesso. Por outro lado, houve vacilos que precisam ser logo corrigidos para que o Bahia cumpra sua meta de voltar à Série A.

O principal é que o time tem que ficar mais ligado na qualidade de seus novos rivais. O nível da Série B é maior do que a Copa do Nordeste, na qual o Tricolor foi 2º lugar, e incomparavelmente superior ao do Baianão, que ele conquistou.

Por isso, não dá mais para ficar perdendo oportunidades claras de gol, como ocorreu neste sábado. Após abrir o placar aos 9 minutos com gol contra de Wesley Matos em cruzamento de Tony, o Bahia desandou a desperdiçar chances.

Três lances foram chamativos. Maxi Biancucchi, da meia-lua, acertou a trave. Ainda na etapa inicial, Zé Roberto, mesmo com o goleiro fora do gol, enrolou-se ao tentar um drible no zagueiro quando poderia finalizar ou passar a bola para Willians Santana, que havia entrado no lugar de Kieza, substituído com uma contratura muscular. Outro a sair lesionado foi Tony. Neste domingo, 10, a dupla fará exames para saber a gravidade do problema.

Já Willians pareceu não ter aprendido a lição do lance de Zé Roberto, pois, na etapa final, recebeu passe espetacular de Maxi e, na cara do gol, ao invés de finalizar, perdeu a bola ao tentar um drible.

Além dessas chances, o Bahia quase marcou em chutes de Tiago Real e Bruno Paulista, que pararam em grandes defesas de João Ricardo.

Outro lição a ser aprendida foi na defesa. A postura ofensiva do Bahia o deixou vulnerável. Três bolas perigosas dos mineiros só não entraram graças ao goleiro Jean.

Porém, aos 20 do segundo tempo, não houve jeito. Mancini recebeu de Sávio e, na cara do gol, empatou o duelo. Inadmissível imaginar um time vencendo fora de casa e levar gol de contra-ataque. Ainda mais do veterano Mancini, de passagem sofrível pelo Bahia em 2012. É para repensar!

