Bahia cede atletas e firma parceria com o Ypiranga

Por meio de comunicado, o Bahia anunciou, nesta sexta-feira, 20, a realização de uma parceria com o Esporte Clube Ypiranga. A partir deste mês até o término da segunda divisão do Campeonato Baiano, o Esquadrão vai ceder jogadores para composição do elenco do time aurinegro. [Confira abaixo os atletas]

A parceria irá além das quatro linhas. O Ypiranga, no decorrer da competição, vai utilizar a estrutura do Fazendão para realizar seus treinamentos técnicos e físicos.

"A parceria com o Ypiranga vai nos ajudar no trabalho de formação dos atletas da equipe júnior. No caso de outros atletas, aqueles que estouraram a idade de base, esta parceria será útil para ampliar nossa avaliação definitiva sobre eles. Será um trabalho de complementação do departamento de futebol e, ao mesmo tempo, uma tentativa de ajudar no retorno do Ypiranga à primeira divisão do futebol baiano", comentou o presidente Marcelo Sant'Ana.

O presidente do Ypiranga, Emerson Ferretti, que também é ídolo da torcida Tricolor comemorou a parceria. "O Bahia, dentro do trabalho de formação de jogadores, tem uma alta quantidade de atletas e esses garotos precisam atuar. O Ypiranga, com este suporte no elenco, vai ter jogadores qualificados, com alto nível de entrosamento, e que já estavam treinando. Nós, ao mesmo tempo, vamos ganhar a condição de melhorar nosso nível de trabalho e brigar pelo retorno à primeira divisão. É uma parceria muito bem aceita e que nos ajudará bastante", avaliou.

