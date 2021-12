Bahia cai uma posição após abertura da 30ª rodada

O Bahia caiu uma posição após os resultados de sexta-feira, 7, válidos pela 30ª rodada do Brasileirão da Série B. O Tricolor, que agora é o 8ª colocado na tabela de classificação com 43 pontos, joga apenas neste domingo, 9, às 19h30, contra o Tupi-MG, na Arena Fonte Nova, em Salvador e pode chegar a 46 pontos caso vença a partida.

O Náutico venceu o Brasil de Pelotas por 2 a 0, na Arena Pernambuco, em Recife, pulou duas posições e agora ocupa a 3ª colocação, com 48 pontos. O Pelotas, após a derrota, perdeu uma posição e foi para a 7ª colocação, com 45 pontos. Os gols foram marcados por Bergson e Marcão, contra.

Outro resultado que mexeu com a parte de cima da tabela foi a vitória do Criciúma sobre o Vilanova por 1 a 0, no Heriberto Hülse, em Criciúma (SC), que pulou para a 6ª colocação da Série B após a vitória e chegou aos 45 pontos. O gol foi marcado pelo lateral Niltinho.

Já na parte mais baixa da tabela, o Goiás venceu o Bragantino por 2 a 1, no Serra Dourada, e foi da 14ª para a 13ª colocação, chegando a 40 pontos. Os dois gols do triunfo do time goiano foram marcados por Léo Gamalho. O Bragantino descontou com o zagueiro Lucas Rocha. Com mais um revés, o Bragantino permaneceu na 17ª colocação, com 27 pontos.

