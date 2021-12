Bahia cai para o Blooming e sai em desvantagem na Copa Sul-Americana

Não foi dessa vez. O Bahia permanece com o tabu de nunca ter vencido uma partida em uma competição internacional fora do Brasil, ao perder, na noite desta quarta-feira, 11, por 1 a 0, para o Blooming, em Santa Cruz de la Sierra. O único gol da partida foi marcado por Leonardo Vaca, aos cinco minutos do 2º tempo.

O jogo de volta será na Arena Fonte Nova, no dia 8 de maio, às 19h15. O Esquadrão precisa vencer por dois gols de diferença para se classificar. Triunfo por 1 a 0 leva o jogo para os pênaltis. Ao Blooming, um empate ou uma derrota com apenas um gol de diferença a partir de 2 a 1 classifica a equipe boliviana.

Agora, o Bahia volta suas forças para a estreia no Brasileirão, na qual enfrenta o Internacional, no domingo, às 16h, no Beira-Rio, em Porto Alegre.

O jogo

Vindo da desgastante decisão do Baiano e já tendo um confronto pelo Brasileirão após a longa viagem de volta da Bolívia, o técnico Guto Ferreira resolveu escalar praticamente uma equipe reserva no início do jogo em Santa Cruz de La Sierra. Do time que começou a partida no Barradão no último domingo, apenas o goleiro Douglas estava entre os onze iniciais de Guto.

No primeiro minuto de jogo, o Bahia chegou com perigo duas vezes. Na primeira jogada, o lateral João Pedro chutou rasteiro, mas ninguém alcançou a bola dentro. No lance seguinte, Régis chutou com perigo no canto e o goleiro Suárez defendeu.

Melhor no início da partida, o Esquadrão conquistou uma nova chance aos 12 minutos. Brumado recebeu passe de Élber na entrada da área e chutou forte , passando perto do gol.

Aos 17 minutos, o Blooming chegou pela primeira vez com perigo. O atacante franco-argentino Bargas aproveitou a falha de Becão e saiu sozinho na frente de Douglas, que se posicionou bem e salvou o chute do atacante com uma boa defesa.

Um minuto depois, o Blooming voltou a assustar com Sagredo, que chutou com perigo da entrada da área e a bola passou perto da trave de Douglas.

Depois de um período apagado no jogo, o Bahia conseguiu a melhor chance do primeiro tempo, nos pés de Júnior Brumado, aos 36 minutos. Em bom contra-ataque puxado por Régis, o meia tricolor deu um passe que deixou Brumado cara a cara com o goleiro. O jovem atacante tricolor chutou rasteiro, em cima de Suárez, desperdiçando uma grande oportunidade.

A resposta do Blooming veio um minuto depois. Joselito Vaca recebeu um cruzamento na área, cabeceou forte no ângulo e Douglas, novamente, apareceu para fazer outra grande defesa na primeira etapa.

No início do segundo tempo, o Esquadrão voltou em cima, e criou duas boas chances em quatro minutos. No primeiro minuto, Júnior Brumado avançou pela direita e cruzou com precisão para Élber, que sozinho, dentro da área, cabeceou em cima do goleiro Suárez.

Três minutos depois, Élber novamente desperdiçou outra chance na área. Régis fez jogada pelos lados, entrou na área e tocou para o atacante, que chutou travado com o defensor boliviano e a bola foi para fora.

Vaca marca

Após perder essas oportunidades, o Esquadrão levou o gol, aos cinco minutos. Bargas cruzou na área, Grolli não acompanhou o atacante Leonardo Vaca, que saiu sozinho na frente de Douglas. O goleiro tricolor até defendeu o primeiro chute, mas, no rebote, ninguém do Bahia chegou e Vaca, quase sentado, tocou de cabeça, abrindo o placar em Santa Cruz de la Sierra.

Após sofrer o gol, o Bahia não conseguiu mostrar sinais de reação, vendo o Blooming chegar com perigo em algumas oportunidades, mas sempre chutando para fora ou parando em defesas de Douglas.

Só aos 34 minutos o Bahia reapareceu bem no ataque, com Régis. O meia teve uma boa chance, da entrada da área, mas errou a mira e chutou para fora, mantendo o Tricolor sem marcar na partida na Bolívia.

