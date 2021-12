O Bahia foi derrotado pelo Atlético-MG por 1 a 0 na noite deste sábado, 17, no estádio Independência, em Belo Horizonte, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro, e acabou com a chance de vaga na Copa Libertadores. Com o resultado, o Tricolor estacionou nos 44 pontos, em 10º lugar. Já o time mineiro se manteve nao G-6, com 53 pontos, e não pode ser superado neste fim de semana,

>>Veja a tabela de classificação

>>Confira os próximos jogos do Bahia​

Estadão Conteúdo e Redação Bahia cai para o Atlético-MG e acaba com chance de vaga na Libertadores

Na quinta-feira, 22, pela 36ª e antepenúltima rodada, o Bahia vai tentar a reabilitação diante do Fluminense, na Arena Fonte Nova, em Salvador, às 20h (horário de Bahia). Já o Atlético-MG vai enfrentar o Internacional, na quarta, 21, no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, a partir das 18h30 (da Bahia).

O jogo

O primeiro tempo foi bastante movimentado dentro de um cenário já esperado. O Atlético-MG teve maior domínio da bola, conseguiu pressionar, porém sempre finalizou sem perigo. O Bahia apostou na velocidade de Élber, pelo lado direito, para tentar chegar na frente em um contra-ataque.

As melhores chances mineiras saíram dos pés de Cazares. Na primeira, aos 36 minutos, ele chutou de longe e a bola quicou na frente do goleiro Douglas Friedrich, que se esticou para mandar a bola a escanteio. Aos 40, em cobrança de falta, o equatoriano encobriu a barreira, mas a bola balançou as redes pelo lado de fora

O Atlético-MG voltou mais disposto no segundo tempo, abrindo o placar aos seis minutos. Chará desceu pelo lado esquerdo e na linha de fundo fez o passe para Cazares, que levantou a bola com um leve toque e chutou no ângulo esquerdo de Douglas Friedrich. Um gol com categoria.

A torcida ainda festejava, quando Fábio Santos cometeu falta feia em cima de Élber e acabou expulso - já tinha o cartão amarelo. O técnico Levir Culpi recompôs o seu setor defensivo com a entrada de Gabriel no lugar de Ricardo Oliveira, que acabou sacrificado.

A partir daí, a história mudou porque o Atlético-MG se viu obrigado a se defender. O Bahia tentou se soltar, mas não conseguiu as infiltrações, nem as finalizações. O técnico Enderson Moreira ainda soltou o time tricolor baiano ao tirar o meia Ramires para a entrada do atacante Gilberto.

Cazares, completando 150 jogos com a camisa do Atlético-MG, continuou sendo o dono da noite. Aos 25 minutos, ele fez lançamento de três dedos para Chará, que invadiu a área e foi bloqueado pelo zagueiro no momento da finalização. Aos 30, quase marcou olímpico ao bater escanteio com curva e exigir uma grande defesa de Douglas Friedrich.

Enderson Moreira arriscou tudo aos 34 minutos ao tirar o zagueiro Jackson para a entrada do atacante Allione. E o Bahia quase empatou aos 36, quando Ediga Junio cabeceou após cruzamento de Bruno. O goleiro Victor saltou e empurrou para escanteio.

Aos 39 minutos, Cazares, muito cansado, foi substituído por Terans e recebeu o merecido aplauso da torcida. Depois ela ficou na contagem regressiva para o término do jogo.

adblock ativo