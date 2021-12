Vergonhosa. Não há outro adjetivo para qualificar a atuação do Bahia na noite desta quarta-feira, 27, na derrota fora de casa para o Jacuipense, por 1 a 0, no estádio Eliel Martins, pelo Campeonato Baiano.

Lucas Cunha e Redação Bahia cai para lanterna e perde a chance de liderar o Baianão

Com o resultado, o time do técnico Enderson Moreira, que escalou uma equipe com reservas do elenco principal, perdeu a chance de assumir a liderança do estadual e está em terceiro lugar, com 11 pontos. Do outro lado, o Leão do Sisal conquista um importante triunfo, deixando a lanterna do Baianão, com sete pontos, na oitava posição.

O Esquadrão já volta a entrar em campo neste sábado, 2, às 16h, quando enfrenta o Altos, no Piauí, pela quinta rodada da primeira fase da Copa do Nordeste. Pelo Baianão, o tricolor retorna a atuar no dia 10 de março, um domingo, no clássico Ba-Vi, na Arena Fonte Nova.

O jogo

Após algumas cobranças de escanteio, o primeiro lance de perigo do Esquadrão veio aos 11 minutos. Guilherme roubou a bola e tocou para Iago. O atacante entrou na área e tocou para trás. A bola então sobrou para Guilherme, que, de costas para o gol, chutou rasteiro, em fácil defesa para Jordan.

Já o Jacuipense contava com o experiente meia Danilo Rios, com passagens por Bahia e Vitória, para tentar o gol, especialmente em chutes de fora da área. Aos 23 minutos, Danilo driblou dois marcadores e chutou da entrada da área. Anderson defendeu, sem dar rebote.

Após o início melhor do Bahia, o Jacuipense dominou o restante da primeira etapa. A melhor chance do primeiro tempo foi do Leão do Sisal, aos 35 minutos. O lateral-direito Paulinho cruzou e colocou na medida para Danilo Rios desviar de cabeça. A bola passou muito perto da trave de Anderson, quase abrindo o placar no Eliel Martins.

O segundo tempo acabou sendo mais aberto, com os dois times buscando o gol. O Bahia começou arriscando, chegando em chutes de fora da área aos sete minutos, com Guilherme, e aos 18 com Shaylon, que entrou em campo no lugar do próprio Guilherme.

Aos 24 minutos, Caíque perdeu uma chance incrível, de cara com Jordan, mas acabou chutando em cima do goleiro.

E depois de perder tantas chances, veio o castigo para o Esquadrão, aos 25 minutos. Padilha entrou pelo lado da área e chutou forte para o gol. Thiaguinho, sozinho dentro da área, desviou para o gol, abrindo o placar.

No desespero, o Bahia buscou o empate nos minutos final, na base de muitos cruzamentos e escanteios, mas sem efetividade, acabando derrotado pelo - até então - lanterna da competição.

