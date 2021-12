Bahia cai no Horto e se distancia do G-4

Precisando vencer longe de casa para se recuperar da derrota, na Fonte Nova, na última rodada e se manter vivo na luta pelo G-4, o Bahia encarou o Atlético-MG na noite desta quarta-feira, 14, no estádio Independência, em Belo Horizonte, e saiu de campo com mais um revés.

Apagado em campo, o Esquadrão foi derrotado por 2 a 0, permaneceu com 19 pontos e viu os adversários diretos na briga pelo grupo que se classificam à Libertadores abrirem vantagem. Os gols foram marcados por Leonardo Silva, ainda no primeiro tempo, e Alecsandro, na início da segunda etapa.

Esta foi a terceira derrota seguida do tricolor, que caiu para a 10ª posição. Em contrapartida, foi o primeiro triunfo do Atlético-MG desde a conquista do torneio sul-americano: o alvinegro sofreu três derrotas e empatou duas vezes. Com isso, o Galo foi a 15 pontos e se distanciou da zona de rebaixamento.

O tricolor agora encara o Santos no próximo domingo, 18, às 18h30, na Arena Fonte Nova. Já o Atlético-MG viaja a Porto Alegre, onde enfrenta o Internacional no mesmo dia e horário.

Passeio do Atlético-MG

O time da casa fez valer o mando de campo e começou a partida partindo para cima do Bahia. Explorando a velocidade de Dátolo e Luan pelas pontas e a qualidade de Ronaldinho pelo meio, o Atlético-MG trocava passes de forma tranquila.

O primeiro lance de perigo do Bahia surgiu apenas aos 24 minutos, com cruzamento de Marquinhos Gabriel, sem ninguém posicionado para receber na grande área.

Com maior volume de jogo durante toda a partida, o Galo levou mais perigo ao gol adversário e abriu o placar em uma cobrança de bola parada. Aos 19 minutos, Ronaldinho bateu escanteio fechado e Leonardo Silva testou firme para o gol.

Além de criar mais jogadas de perigo, o Atlético-MG marcava firme com Pierre e Josué, que anularam a criação do meio campo do Bahia.

Bahia sem poder de fogo

O técnico Cristóvão Borges mandou a campo duas novidades logo no início da segunda etapa para tentar mudar o quadro da partida. Já perdendo por 1 a 0, o comandante tricolor colocou o colombiano Angulo e Wallyson nos lugares de Madson e Anderson Talisca, respectivamente. O atacante Wallyson chegou a mandar uma bola para o fundo das redes, mas em posição irregular.

As mudanças de Cristóvão não surtiram efeito, mesmo com a entrada de Obina, aos 25 minutos do segundo tempo. Marquinhos Gabriel, que vinha de boas atuações nos últimos jogos, nada pôde fazer em virtude da forte marcação do time alvinegro.

Com poucos chutes a gol e muitas faltas cometidas, o Bahia perdeu mais uma partida - a terceira seguida - e se mantém distante do grupo de cima da tabela.

