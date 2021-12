Mesmo com todo o planejamento na pré-temporada, o Bahia começou o Baianão 2015 com o pé esquerdo, ao perder por 2 a 0 para o Vitória da Conquista, no Estádio Lomanto Júnior, na tarde deste domingo, 1º.

Perdido em campo, o time do técnico Sérgio Soares sucumbiu à velocidade imposta pelo Bode e não teve força para buscar o empate. Os gols do time da casa foram marcados por Diego Capela e André Oliveira.

Com o resultado, a sina tricolor de não vencer no pontapé incial do Estadual continua. A última vez que isso aconteceu foi em 2010, contra o Colo-Colo.

No próximo domingo, 8, o tricolor recebe o Jacobina, às 15h, no Estádio de Pituaçu, em Salvador, pela segunda rodada da competição. Já o Vitória da Conquista enfrenta o Galícia, também no domingo.

Da Redação e Ricardo Palmeira Bahia cai diante do Conquista na estreia do Baianão

O jogo

O Bahia de Sérgio Soares até começou o jogo dando a entender que dominaria o adversário. Tomava a iniciativa do confronto e mantinha a maioria da posse de bola. Contudo, faltava talento para abrir o placar.

Foi assim aos cinco minutos, quando Willians Santana, o melhor do Bahia em campo, fez bela jogada e lançou Kieza, que parou na boa defesa de Viáfara. Aos 23, Willans lançou Railan que cruzou à meia altura. Tchô, livre na marca do pênalti, deu um 'peteleco' na mão do goleiro.

À medida que o Bahia ia vacilando, o Vitória da Conquista, que iniciou o duelo um tanto acuado, ia percebendo que o bicho não era tão feio quanto parecia. Aos 30 minutos, já equilibrava o jogo. Aos 33, obrigou Omar a uma linda defesa, após um foguete de Diogo Capela.

Foi assim que o Bode passou o mostrar as deficiências da defesa tricolor, que, até então, parecia estar fazendo uma boa partida. Isso porque não vinha sendo testada de verdade.

Aos 38, a verdade veio à tona e o castelo tricolor ruiu. O Vitória da Conquista chegou à meta de Omar em uma bela linha de passes, colocando 'na roda' os defensores do Bahia. Diogo Capela saiu na cara do gol e, com um chute cruzado, abriu o marcador. O gol premiava o melhor jogador em campo.

Aos 43, Capela aproveitou vacilo de Railan, roubou-lhe a bola, limpou o lance e bateu. O lateral tricolor, desesperado, defendeu com a mão. Resultado: Railan expulso e pênalti para os donos da casa, que André Oliveira cobrou no ângulo direito de Omar.

No segundo tempo, o Bahia só teve uma boa notícia: a atuação do garoto Rômulo, que entrou no lugar de Tchô e deu mais vida ao time.

Por outro lado, sofreu com a linha de passes do Conquista, que administrava o jogo, com a expulsão de Raul no último lance e com gritos de "Olé" vindos da arquibancada. Aos tricolores, é torcer que o pesadelo de ontem não tenha passado de um alarme falso.

